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Бронируйте жильё для отдыха с выгодой: по карте «Мир» от Примсоцбанка вам вернётся кэшбэк

Бронируйте жильё для отдыха через Bronevik с выгодой: по карте «Мир» от Примсоцбанка вам вернётся 8% кэшбэка.

Для справки: Bronevik — это российская система бронирования отелей, которая гарантирует выгодные цены, широкий выбор объектов размещения, гарантии по заселению и высококлассный сервис.

Чтобы принять участие в акции необходимо:

- Зарегистрировать карту «Мир» от Примсоцбанка на сайте или в мобильном приложении «Привет, Мир!»;
- оплатить проживание на сайте зарегистрированной картой «Мир».

Кэшбэк в размере 8% будет начислен на вашу карту «Мир» не ранее 3 рабочих дней с момента покупки.

Акция действует с 17 июня 2021 по 31 июля 2021.

Организатор акции — ООО "Компания Броневик" ОГРН: 1046603999738 Юридический адрес: 620014, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Вайнера, строение 55а, офис 306, +7 (343) 302-03-43.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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