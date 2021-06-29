Прогноз: Банк России в июле повысит ключевую ставку до 6,5%

Главным экономическим событием июля станет заседание Банка России. Оно состоится 23 июля 2021 года, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

– Мы полагаем, что центробанк может повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов, до 6,5% годовых. В этом случае ключевая ставка войдет в наш справедливый коридор 6-8%. Причина столь жесткого решения – инфляция.

Согласно Росстату, с 16 по 21 июня включительно потребительские цены выросли на 0,12%, с начала месяца – на 0,4%, а в годовом выражении обновили пик с 2016 года – 6,21%. То есть, если наш прогноз окажется верным, то ключевая ставка окажется в положительной области в реальном выражении. Еще один аргумент в пользу увеличения стоимости денег сразу до 6,5% – это поведение рядовых россиян. Их по-прежнему не устраивает, что ставки по вкладам ниже инфляции. Граждане предпочитают вкладам акции, инвестиционные монеты, недвижимость и т.д. В среднем 10 ведущих банков предлагают 5,1% годовых, что дает минус 1,1% доходности в реальном выражении.

При этом надо иметь ввиду, что рядовые россияне оценивают инфляцию значительно выше в 10-15%, соответственно, на фоне данных ожиданий ставки по вкладам выглядят совсем не очень. Для курса рубля и рынка акций доминирующим фактором являются цены на нефть. Однако, мы полагаем, что повышение ключевой ставки до 6,5% будет положительным моментом для курса рубля и нейтральным для фондового рынка. Инфляция должна в итоге пойти на спад, часть потребительского спроса должна съесть Турция.