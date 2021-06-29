Долю в производителе «Спутника V» продадут ВТБ

Стоимость 11% одного из крупнейших отечественных фармхолдингов обойдется компании в 7 млрд руб., сообщает РБК.

АФК «Система» Владимира Евтушенкова планирует продать 11,2% головной компании «Биннофарм Групп» инвестиционному подразделению ВТБ, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. По его информации, сумма сделки составит 7 млрд руб., то есть исходя из оценки всей «Биннофарм Групп» в 62,5 млрд руб.

Представитель «Системы» подтвердил факт переговоров с «ВТБ Капиталом», добавив, что сделка может быть закрыта в ближайшее время.

АФК останется основным управляющим акционером «Биннофарм Групп», отметил собеседник РБК, напомнив также, что группа ВТБ ранее финансировала покупку фармацевтических предприятий «Оболенское» и «Синтез» (сейчас входят в «Биннофарм Групп»). Если сделка состоится, эффективная доля «Системы» снизится с 86,5 до 75,3%. При этом банк ВТБ останется финансовым партнером «Системы» по управлению фармацевтическим холдингом.

Представитель ВТБ, в свою очередь, заявил, что «Биннофарм Групп» в частности и фармацевтический сектор «в целом являются инвестиционно привлекательными активами».

«Биннофарм Групп» объединяет несколько производственных площадок в разных регионах России. Одну из них – «Оболенское» (сейчас называется «Алиум») – группа приобрела в 2018 году, другую – «Синтез» в Кургане – в 2019-м. В рамках этих сделок «Система» заключила с ВТБ форвардные контракты (предполагают выкуп доли актива по фиксированной цене) сроком на три года.