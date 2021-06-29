Губернатор потребовал ужесточить контроль за соблюдением ограничений в транспорте и общественных местах

В Иркутской области усилят контроль за соблюдением профилактических мер от коронавируса в местах массового пользования, а также общественном транспорте. Такое поручение на заседании оперштаба дал глава региона Игорь Кобзев. Сейчас подготовлено распоряжение Правительства области, которое определяет перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы.

По мнению губернатора, простого информирования организаций о необходимости соблюдения ограничительных мер уже недостаточно, необходимы ежедневные рейды и проверки, а также применение штрафных санкций.

– Устал получать информацию о том, что половина пассажиров в общественном транспорте ездит без масок. Неужели сложно запускать только через переднюю дверь. Если человек без маски, обяжите водителей не пускать его в транспорт. Если водитель запустил таких пассажиров – вопросы к водителю и к руководителю предприятия. Это же касается и розничной торговли, всех торговых центров. Исключений быть не должно, – сказал Игорь Кобзев.

Напомним, что вчера, 28 июня, иркутские медики попросили губернатора Иркутской области Игоря Кобзева ограничить работу торговых центров, общепита, турбаз, музеев и детских садов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. По их словам, даже массовая вакцинация сейчас не спасет от тяжелых последствий.