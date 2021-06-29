Два уголовных дела о незаконном обороте лесоматериалов возбудили в Нижнеудинске

Выявлено два предприятия, куда древесина поставлялась по фиктивным договорам, сообщают в прокуратуре.

В единую систему учета древесины вносились недостоверные сведения о продавце лесоматериалов. За 2017-2019 годы общий объем сбытых указанными фирмами лесоматериалов неустановленного происхождения составил 40 тыс. кубометров.

Ход расследования находится на контроле транспортной прокуратуры.

Санкция указанной статьи предусматривает в наказание в виде штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до пяти лет.