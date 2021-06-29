S7 начнет выполнять рейсы из Москвы в Болгарию

Авиакомпания S7 Airlines открыла продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Москвы в Бургас и Варну (Болгария).

Рейс из Москвы в Бургас будет выполняться начиная с 9 июля по понедельникам, пятницам и воскресеньям, а с 19 июля добавится еще рейс по средам. Вылет из Москвы в 12:05, прилет в Бургас в 15:40. Обратный рейс вылетает из Бургаса в 16:35 и прилетает в Москву в 19:55, говорится в сообщении компании.

Рейс из Москвы в Варну будет выполняться начиная с 17 июля по понедельникам, вторникам, четвергам и субботам. Вылет из Москвы в 11:45, прилет в Варну в 15:25. Обратный рейс вылетает из Варны в 16:20 и прилетает в Москву в 19:35.