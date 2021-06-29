Суд удовлетворил требования прокуратуры о получении «Иркутским масложиркомбинатом» лицензии на коммерческую перевозку

ООО «Иркутский масложиркомбинат» и сторонняя организация заключили в 2020 году договор аренды прогулочного судна для коммерческой перевозки. Лицензия на перевозки у общества отсутствовала, сообщают в Байкало-Ангарской транспортной прокуратуре.

Перевозчики по различным причинам уклоняются от получения лицензии на перевозки внутренним водным транспортом. При этом лицензирование выступает одним из гарантов качества оказания услуг.

По результатам рассмотрения дела суд согласился с доводами прокурора о том, что между сторонами фактически заключен договор коммерческой перевозки, и такая деятельность в отсутствии лицензии незаконна. Решением суда в удовлетворении заявленных обществом требований о признании незаконным представления транспортного прокурора отказано.

Решение Арбитражного суда Иркутской области оставлено без изменения.