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Проезд ограничат по улице Декабрьских Событий в Иркутске

Движение частично заблокируют в районе дома по адресу Декабрьских Событий №107 Б на перекрестке с улицей Краскоказачьей с 14:00 28 июня до 17:00 9 июля по правой полосе улицы Красноказачья – в направлении движения от улицы Трудовых резервов до улицы Култукская, сообщают в пресс-службе Байкальской энергетической компании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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