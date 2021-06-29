Два новых пособия смогут оформить будущие мамы и неполные семьи с детьми из Иркутской области

Их можно будет оформить уже с 1 июля.

У будущих мам, что у семей доход не должен превышать прожиточный минимум на каждого члена семьи. Беременные жительницы региона смогут рассчитывать на пособие после того, как встанут на учёт в поликлинику до 12 недель беременности. И после этого каждый месяц, вплоть до рождения ребенка будут получать 6506 рублей.

Получать пособие смогут также неполные семьи. Ребенку должно быть от 8 до 17 лет. Размер выплаты – 6379,5 рублей на каждого ребенка.

Подать заявления на новые выплаты можно в пенсионном фонде и на сайте Госуслуг.

​– Ещё хочу напомнить, что по-прежнему можно оставлять заявления на перерасчёт выплат на детей от 3 до 7 лет. Их размер сейчас – от 50 до 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев на своей странице в Инстаграм.