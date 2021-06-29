В лидерах роста по приросту больных коронавирусом Иркутск, Ангарск и Братск

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 28 июня в Иркутской области составляет 73,8 тыс.
Из 208 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 64 (всего 26 595),
- в Ангарске – 31 (всего 7 516),
- в Братске – 22 (всего 4 015),
- в Усть-Илимске – 18 (всего 4 818),
- в Саянске – 18 (всего 3 889).
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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 26 595,
- Ангарск – 7 516,
- Иркутский район – 5 149,
- Усть-Илимск – 4 818,
- Братск – 4 015.
Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.