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В лидерах роста по приросту больных коронавирусом Иркутск, Ангарск и Братск

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 28 июня в Иркутской области составляет 73,8 тыс.

Из 208 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 64 (всего 26 595),
  • в Ангарске – 31 (всего 7 516),
  • в Братске – 22 (всего 4 015),
  • в Усть-Илимске – 18 (всего 4 818),
  • в Саянске – 18 (всего 3 889).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 26 595,
  • Ангарск – 7 516,
  • Иркутский район – 5 149,
  • Усть-Илимск – 4 818,
  • Братск – 4 015.

Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
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В лидерах роста по приросту больных коронавирусом Иркутск, Ангарск и Братск
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