В лидерах роста по приросту больных коронавирусом Иркутск, Ангарск и Братск

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 28 июня в Иркутской области составляет 73,8 тыс.

Из 208 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 64 (всего 26 595),

в Ангарске – 31 (всего 7 516),

в Братске – 22 (всего 4 015),

в Усть-Илимске – 18 (всего 4 818),

в Саянске – 18 (всего 3 889).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 26 595,

Ангарск – 7 516,

Иркутский район – 5 149,

Усть-Илимск – 4 818,

Братск – 4 015.

Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.