Еще два выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов в Приангарье

Одна выпускница лицея №3, вторая – центра образования №47. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Всего же по итогам восьми экзаменов 41 выпускник Приангарья – стобалльник, из них 27 – девушки. По информации министерства образования Иркутской области, около 7 тысяч участников ЕГЭ в Иркутской области сдавали экзамен по обществознанию, второму по популярности предмету по выбору после математики профильного уровня.

76,3% подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования. 343 выпускника получили от 80 до 100 баллов за экзамен по этому предмету, что, напомним, считается высоким результатом на ЕГЭ.

Апелляции о несогласии с выставленными баллами по результатам экзамена принимаются 30 июня и 1 июля 2021 года и будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссии Иркутской области 5 и 6 июля 2021 года с 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина 75А.