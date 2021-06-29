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Еще два выпускника сдали ЕГЭ на сто баллов в Приангарье

Одна выпускница лицея №3, вторая – центра образования №47. Об этом сообщили в региональном министерстве образования. 

Всего же по итогам восьми экзаменов 41 выпускник Приангарья – стобалльник, из них 27 – девушки. По информации министерства образования Иркутской области, около 7 тысяч участников ЕГЭ в Иркутской области сдавали экзамен по обществознанию, второму по популярности предмету по выбору после математики профильного уровня.

76,3% подтвердили освоение образовательной программы среднего общего образования. 343 выпускника получили от 80 до 100 баллов за экзамен по этому предмету, что, напомним, считается высоким результатом на ЕГЭ. 

Апелляции о несогласии с выставленными баллами по результатам экзамена принимаются 30 июня и 1 июля 2021 года и будут рассмотрены на заседании конфликтной комиссии Иркутской области 5 и 6 июля 2021 года с 10.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Лыткина 75А.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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