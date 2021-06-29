Пляжи проверяют в детских оздоровительных лагерях Иркутской области

Требования к территории для организации пляжа, его обустройству и обслуживанию закреплены в Правилах охраны жизни людей на водных объектах Иркутской области, сообщают в ГУ МЧС Иркутской области.

На контроле Центра государственной инспекции по маломерным судам пляжи:

Якоби Иркутского водохранилища в городе Иркутске,

«Еловский пруд», расположенный в шестом квартале Южного массива Ангарска на реке Еловка,

«Криволукские жемчужины» на реке Лене в Киренском районе.

А также девять пляжей в детских оздоровительных и спортивных лагерях:

в Усольском районе (ДОЛ «Вымпел», ДОЛ «Смена», ДОЛ «Хвойный», ДОЛ «Юность», палаточный спортивный лагерь «Спортландия»),

в Ольхонском районе (ДОЛ «Мандархан»),

в Братском районе (ДОЛ «Надежда»),

в Балаганском (ДОЛ «Олимп»),

прокат гребных лодок и катамаранов (ДОЛ «Лазурный» Иркутский район).

На пляжах устанавливаются в 5 метров от береговой линии через каждые 50 метров щиты с «концами Александрова» и спасательными кругами с надписью «Брось утопающему». Пляжи оборудуются урнами для сбора мусора и биотуалетами.

На расстоянии 3 метров от границы водного объекта через каждые 25 метров устанавливаются стойки (щиты) со спасательным оборудованием, стенды с материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.

На пляже для отдыха детей должны быть оборудованы помещения для размещения временного медицинского пункта и в установленное время работы пляжа организованы дежурства медицинского персонала, обладающего соответствующей квалификацией и необходимым медицинским оборудованием.

Обучение плаванию и непрерывное наблюдение за детьми осуществляется инструкторами по физической культуре, тренерами, педагогическими работниками образовательных организаций или другими лицами, ответственными за осуществление таких действий. Купание разрешается группами не более 10 человек и продолжительностью 10 минут. Дети, не умеющие плавать, купаются отдельно от детей, обладающих навыками плавания.