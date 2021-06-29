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Вспышка смертности от коронавируса зафиксирована в Иркутской области

На 29 июня скончался от новой инфекции 21 человек.

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Региональный оперштаб опубликовал данные о заболеваемости коронавирусом в Иркутской области. Согласно информации, всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 065 человек.

В больницах области остаются 6 787 человек.

Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.

Также 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Вспышка смертности от коронавируса зафиксирована в Иркутской области
В лидерах роста по приросту больных коронавирусом Иркутск, Ангарск и Братск
Эксперты назвали причины роста смертности от коронавируса
Все материалы сюжета

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