Грозы и ливни ожидаются в Иркутской области 30 июня

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня утром и днём местами в верхнеленских, южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, местами по области грозы.

«При приближении грозы воздержитесь от поездок, выходов на водные объекты для купания, прогулок на водном транспорте, рыбной ловли. Если вы застигнуты грозой на велосипеде или мотоцикле, прекратите движение и переждите грозу в безопасном месте. Помните, быстрое движение «притягивает» молнию», сообщают в МЧС.