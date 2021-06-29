Дом Кузнеца приватизируют и выставят на продажу

Об этом сообщила министр имущественных отношений Иркутской области Марина Быргазова на заседании комитета по собственности и экономической политике регионального Заксобрания.

В прогнозный план (программу) приватизации областного государственного имущества на 2021 год предложено включить два объекта культурного наследия. Один из них – комплекс объектов недвижимости, расположенный на ул. Дзержинского в Иркутске, известный каждому иркутянину как Дом Кузнеца. Комплекс находится в оперативном управлении центра по сохранению историко-культурного наследия региона. Весь комплекс оценен в 215 млн рублей.

Второй объект культурного наследия, который предлагается приватизировать и продать, – комплекс объектов недвижимости, состоящий из пяти зданий с земельным участком на ул. Софьи Перовской в Иркутске, так называемый «Доходный дом Межетова», конца XIX в. Данные объекты недвижимости находились в оперативном управлении противопожарной службы Иркутской области, в настоящее время они не используются.

Министр имущественных отношений подчеркнула, что главное условие при продаже этих объектов – сохранение памятников культурного наследия и их полная реконструкция. Также она отметила высокую стоимость работ по реконструкции объектов. Так, например, содержание одного из комплексов обходится областному бюджету в 5 млн рублей ежегодно, проектирование работ будет стоить около 67 млн рублей, а реконструкция – минимум 670 млн рублей.

Также в прогнозный план предлагается включить пакет акций ОАО «Сибэкспоцентр», находящийся в госсобственности Иркутской области в размере 16,7% уставного капитала. По итогам 2018-2020 годов финансово-хозяйственная деятельность общества убыточна, кроме того, правительство области не имеет влияния на принятие решений в совете директоров. Также в план приватизации включается пакет акций АО «Региональный информационный центр Иркутской области», находящийся в государственной собственности в размере 49% уставного капитала. За последние годы обществом были получены убытки, что обусловлено низкой долей рынка, находящейся на обслуживании центра – всего 1,4% от всех начислений за жилищно-коммунальные услуги в регионе.

Предполагается, что сумма поступлений в бюджет Иркутской области от реализации всех включенных в прогнозный план объектов составит 354,7 млн рублей. Депутаты рекомендовали принять проект закона в первом чтении и продолжить работу над ним.