Иркутск представлен в книге о международном сотрудничестве РФ и стран Евразии

Издание опубликовало Евразийское отделение Всемирной организации «Объединенные города и Местные власти», сообщают в мэрии.

В книге представлен справочный материал о столице Приангарья, а также информация о развитии международных и побратимских связей города. В ней перечислены города – побратимы и международные награды, присвоенные Иркутску, интересные факты и события, которые состоялись в областном центре в течение последних 5 лет.

Всего в книге собран материал о коллективном опыте международных связей 184 городов, а также ассоциаций, таких как Общероссийский конгресс муниципальных образований, Союз российских городов, Союз городов Центра и Северо-Запада России, Международная Ассамблея столиц и крупных городов, Ассоциация городов Поволжья, Ассоциация сибирских и дальневосточных городов. Выпуск является первым и в дальнейшем будет расширен новой информацией о городах Евразии.