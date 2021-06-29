Иркутские клиенты Tele2 выпили 55 литров кофе за шесть понедельников

Оператор подвел итоги акции «Понедельники Tele2».

Наиболее популярными стали предложения региональных партнеров компании. За шесть первых дней недели клиенты оператора получили 2,5 тыс. уникальных промокодов, по которым они могли бесплатно приобрести кофе, дополнительную пиццу или второй билет в кино, сообщают в компании.

Tele2 подвела итоги программы «Понедельники Tele2» и выяснила предпочтения иркутян в самых востребованных категориях – еда и кофе, кино, oнлайн-шопинг и обучение. Так, иркутские клиенты компании за шесть понедельников акции выпили 55 литров кофе от Smart Cafe и съели около 70 килограммов пиццы от «Додо Пиццы».

Кроме того, в период действия акции иркутяне могли получить второй билет в подарок от сети «Киномакс» или бесплатный фильм от онлайн-кинотеатра Wink, купить со скидкой товары на онлайн-платформах Lamoda или AliExpress, или воспользоваться бесплатным месячным доступом на дистанционные уроки английского от школы Skyeng.

Акция «Понедельники Tele2» реализована в рамках постоянно действующей программы лояльности «Больше». Сегодня иркутяне могут воспользоваться другими актуальными предложениями от партнеров оператора, для этого необходимо выбрать подарок и получить промокод в приложении «Мой Tele2».