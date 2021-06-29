ФАС обвинила в картельном сговоре «Морозко Плюс» и «Иркутское мороженое»

По версии следствия, компании по сговору завышали цены на договоры по размещению киосков.

«Морозко Плюс» и ООО «Иркутское мороженое» осуществлялись согласованные действия, которые привели к повышению цен на торгах, на право на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов, расположенных на территории города Иркутска, сообщают в Управлении Федеральной антимонопольной службы по Иркутской области.

Выводы Комиссии Иркутского УФАС России подтверждаются видеозаписями проведения указанных торгов, из которых следует, что представитель ООО «Иркутское мороженое» дает невербальные сигналы представителю ООО «Морозко Плюс», после чего последний отказывается от дальнейшей подачи ценовых предложений.