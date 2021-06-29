Треть иркутских работодателей вернут сотрудников на удалёнку

Больше всего сотрудников, которые снова отправятся работать дистанционно, в финансовом секторе, IT-компаниях, продажах и управлении персоналом.

По данным онлайн-опроса, который провёл исследовательский центр сервиса Зарплата.ру, 29% опрошенных работодателей планируют в июле вновь вернуть сотрудников на удаленный формат работы из-за сложной эпидемиологической ситуации.

Кроме того, 15% респондентов признались, что в июне в компании были зафиксированы новые заболевшие, 3% рассказали, что компания компенсирует затраты сотрудников на анализ на ковид и 2% предоставляют сотрудникам выходной для вакцинации.

По данным опроса, 53% иркутских работодателей введут удаленный формат до осени, 21% - до зимы.

При этом 17% опрошенных уточнили, что большинство сотрудников компании так и не вернулись в офисы в 2021 году или перешли на гибридный формат, бывая на работе два-три раза в неделю.