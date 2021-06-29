В Иркутской области вводят частичный локдаун

В Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией. Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.
Какие ограничения ввели
- На месяц, с 29 июня по 26 июля 2021 года, будет запрещено проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.
- Также на месяц запрещено проведение в организациях спорта и фитнеса групповых занятий в закрытых помещениях. При этом ограничения не будут распространяться на привитых либо переболевших лиц.
- Режим работы общепита ограничат с 6-00 часов до 23-00 часов, за исключением расположенных на объектах транспорта и в местах временного размещения граждан, а также работающих на вынос.
- Государственная регистрация брака возможна при присутствии не более десяти человек.
- Спортивные мероприятия могут проводиться с количеством не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей.
- Работодателям рекомендуют 30% работников перевести на дистанционную работу, но это не будет касаться привитых либо переболевших лиц.
- Кроме того, рекомендовано направлять на территории вахтовых поселков только привитых либо переболевших сотрудников.
По данным оперштаба, на 29 июня в Иркутской области зафиксировано 225 новых случаев коронавируса, это на 8% больше, чем в предыдущий день. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 065 человек. Число госпитализированных в больницы увеличилось до 4 542 человек (+145).
Ранее иркутские медики опубликовали обращение к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, в котором попросили ограничить работу торговых центров, общепита, турбаз, музеев и детских садов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Обращение, под которым подписались почти 400 человек, опубликовано 28 июня на сайте Общественной палаты Иркутской области.