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В Иркутской области вводят частичный локдаун

В Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией. Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.

Какие ограничения ввели

  • На месяц, с 29 июня по 26 июля 2021 года, будет запрещено проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.
  • Также на месяц запрещено проведение в организациях спорта и фитнеса групповых занятий в закрытых помещениях. При этом ограничения не будут распространяться на привитых либо переболевших лиц.
  • Режим работы общепита ограничат с 6-00 часов до 23-00 часов,  за исключением расположенных на объектах транспорта и в местах временного размещения граждан, а также работающих на вынос.
  • Государственная регистрация брака возможна при присутствии не более десяти человек.
  • Спортивные мероприятия могут проводиться с количеством не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей.
  • Работодателям рекомендуют 30% работников перевести на дистанционную работу, но это не будет касаться привитых либо переболевших лиц.
  • Кроме того, рекомендовано направлять на территории вахтовых поселков только привитых либо переболевших сотрудников.

По данным оперштаба, на 29 июня в Иркутской области зафиксировано 225 новых случаев коронавируса, это на 8% больше, чем в предыдущий день. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 065 человек. Число госпитализированных в больницы увеличилось до 4 542 человек (+145).

Ранее иркутские медики опубликовали обращение к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, в котором попросили ограничить работу торговых центров, общепита, турбаз, музеев и детских садов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Обращение, под которым подписались почти 400 человек, опубликовано 28 июня на сайте Общественной палаты Иркутской области.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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