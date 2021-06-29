В Иркутской области вводят частичный локдаун

В Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией. Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.

Какие ограничения ввели

На месяц, с 29 июня по 26 июля 2021 года, будет запрещено проведение банкетов, корпоративов, других торжественных мероприятий.

Также на месяц запрещено проведение в организациях спорта и фитнеса групповых занятий в закрытых помещениях. При этом ограничения не будут распространяться на привитых либо переболевших лиц.

Режим работы общепита ограничат с 6-00 часов до 23-00 часов, за исключением расположенных на объектах транспорта и в местах временного размещения граждан, а также работающих на вынос.

Государственная регистрация брака возможна при присутствии не более десяти человек.

Спортивные мероприятия могут проводиться с количеством не более 50 человек на открытом воздухе без зрителей.

Работодателям рекомендуют 30% работников перевести на дистанционную работу, но это не будет касаться привитых либо переболевших лиц.

Кроме того, рекомендовано направлять на территории вахтовых поселков только привитых либо переболевших сотрудников.

По данным оперштаба, на 29 июня в Иркутской области зафиксировано 225 новых случаев коронавируса, это на 8% больше, чем в предыдущий день. Всего с начала пандемии болезнь в Приангарье обнаружили у 74 065 человек. Число госпитализированных в больницы увеличилось до 4 542 человек (+145).



Ранее иркутские медики опубликовали обращение к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву, в котором попросили ограничить работу торговых центров, общепита, турбаз, музеев и детских садов из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Обращение, под которым подписались почти 400 человек, опубликовано 28 июня на сайте Общественной палаты Иркутской области.