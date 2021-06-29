"Индустрия общепита еще не оправилась от локдауна 2020 года". Участники рынка обратились к губернатору Иркутской области

Из-за возможного локдауна представители индустрии гостеприимства обратились к губернатору Иркутской области. В письме они выдвинули ряд предложений для спасения отелей, ресторанов и турбаз.

– В последнее время из-за роста ухудшения эпидемиологической ситуации, ряд регионов ввели ограничения работы кафе, ресторанов и гостиниц. Мы, представители отрасли гостеприимства, опасаемся, что деятельность в этой сфере вновь окажется ограниченной в нашей области, – сказано в письме.

Представители сообщают о том, что индустрия все еще не оправилась от локдауна 2020 года, при этом рестораторы должны платить 100% аренды при 50% загруженности помещений.

Предприниматели обращают внимание на то, что, согласно статистике, посещение ресторанов, отелей и турбаз не является причиной заражения коронавирусом. Основные места заражения – массовое скопление людей в ограниченном пространстве.

Также представителей обескураживает открытие границ, отсутствие обсервации у вернувшегося населения и мотивация к внутреннему туризму через кэш-бэк. Вызывает сомнения и выполнение антиковидных мер в точках прибытия в город Иркутск: на автовокзале, на железнодорожном вокзале и в аэропорту.

– Мы просим усилить контроль над выполнением санитарных требований повсеместно, в том числе на транспорте, а не только на предприятиях гостеприимства, с привлечением органов внутренних дел и Росгвардии, – говорится в письме.

Общая позиция индустрии гостеприимства состоит в следующем:

закрывать в равной мере все предприятия, кроме магазинов у дома и аптек;

в случае закрытия компенсировать 80% средней выручки за последние 6 месяцев;

включить в список пострадавших отраслей предприятия, которые открылись не только до 30 марта 2020 года, но и в последующие 60 дней после объявления локдауна;

объявить о локдауне заблаговременно.