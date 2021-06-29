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Предприниматели из моногородов Иркутской области смогут рассчитывать на льготные кредиты

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Фонд микрокредитования выдает льготные кредиты под 2,75-4,4% годовых, сообщают в администрации области.

В программе поддержки:

  • Байкальск,
  • Усолье-Сибирское,
  • Тулун,
  • Саянск,
  • Черемхово,
  • Железногорск-Илимский,
  • Усть-Илимск, 
  • Шелехов.

С 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» микрокредитная компания предоставляет микрозаймы по льготной ставке в размере от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей на срок до 3 лет.  

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, Фонд микрокредитования предоставляет льготные микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе на неотложные нужды предпринимателей, занятых в отраслях экономики, признанных пострадавшими в связи с распространением коронавирусной инфекции; по заявлению заемщика дает возможность отсрочки платежа по сумме основного долга и процентам за пользование займом на срок до шести месяцев. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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