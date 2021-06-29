Предприниматели из моногородов Иркутской области смогут рассчитывать на льготные кредиты

Фонд микрокредитования выдает льготные кредиты под 2,75-4,4% годовых, сообщают в администрации области.

В программе поддержки:

Байкальск,

Усолье-Сибирское,

Тулун,

Саянск,

Черемхово,

Железногорск-Илимский,

Усть-Илимск,

Шелехов.

С 2019 года в рамках реализации регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» микрокредитная компания предоставляет микрозаймы по льготной ставке в размере от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей на срок до 3 лет.

Как сообщили в министерстве экономического развития Иркутской области, Фонд микрокредитования предоставляет льготные микрозаймы субъектам малого и среднего бизнеса, в том числе на неотложные нужды предпринимателей, занятых в отраслях экономики, признанных пострадавшими в связи с распространением коронавирусной инфекции; по заявлению заемщика дает возможность отсрочки платежа по сумме основного долга и процентам за пользование займом на срок до шести месяцев.