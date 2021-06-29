«В ситуации с ковидом никто не виноват: есть вирус и волны будут повторяться»

На фоне развернувшейся третьей волны коронавируса, многие регионы вновь вводят ограничения. 28 июня иркутские медики попросили губернатора ограничить работу ТЦ, общепита, турбаз, музеев и детских садов. Частично они были удовлетворены – 29 июня губернатор внёс очередные изменения в свой Указ №279.

Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации рестораторов.

В соответствии с ними ограничен режим работы общепита с 6-00 часов до 23-00 часов по местному времени, запрещено проведение банкетов, корпоративов и других мероприятий с 29 июня по 26 июля 2021 года (два инкубационных периода), а также проведение в организациях спорта и фитнеса групповых занятий в закрытых помещениях. При этом ограничения не будут распространяться на привитых либо переболевших лиц.

Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации рестораторов, рассказал SIA.RU, что думает о ситуации, которая складывается в сфере общепита Иркутской области:

О решениях власти: «Её мотает из стороны в сторону»

– Тема опять архи актуальная, и самое главное – она лежит в плоскости взаимоотношений бизнеса и власти. А власть, судя по тому, что происходит, «мотает» из стороны в сторону: в Москве, например, сначала общепит ограничили по времени работы, потом обязали вакцинироваться всех работающих в отрасли, и напоследок – без согласования с бизнес-сообществом просто сделали общепит «зоной, свободной от ковида». Всё это как раз и говорит о том, что власть непоследовательна в своих решениях: то есть, сегодня – одно, завтра – другое.

О вакцинации: «О других выходах из пандемии, кроме вакцинации, я не слышал»

– Конечно, если глобально смотреть на историю с ковидом, – ситуация очень сложная, и я очень серьёзно отношусь к тому, что новый штамм гораздо агрессивнее, а нынешняя волна опаснее, чем предыдущие. И о других выходах из пандемии, кроме вакцинации, я не слышал. И все серьёзные эксперты говорят, что альтернативы вакцинации нет. Поэтому я в данной ситуации за то, чтобы люди вакцинировались, и было бы очень здорово, если бы привилось 60% населения.

Я лично вакцинировался ещё до всей этой истерии, которая сейчас поднялась, потому что осознаю критичность ситуации. И стараюсь, чтобы люди в коллективе тоже это осознали и по максимуму провакцинировались. Стараюсь действовать на них методом убеждения. Это нормальная работа с людьми – объяснять, приводить весомые аргументы. Я абсолютно против каких-то силовых методов, запугиваний, либо подкупа. Я уверен, что все наши сотрудники – люди вменяемые, и при нормальной аргументации здравый смысл победит.

Об ограничениях: «Мы пришли в ситуацию весны прошлого года»

– Если говорить об ограничениях, то это мы уже проходили. Это серьёзный удар по бизнесу. Например, в Москве в наших пабах «Харатс» из-за ограничений по времени работы выручка сразу упала на треть. Потому что пабы – это такая больше ночная история. В связи с тем, что там сейчас ввели QR-коды для посетителей – однозначно, всё мы пришли в ситуацию весны прошлого года.

В Иркутске ограничения по времени власть может ввести (корреспондент нашего издания беседовал с Павлом Поляковым накануне введения ограничений 29 июня), но я не вижу смысла это делать. Мне кажется, что вообще нет виноватых в том, что происходит с заболеваемостью ковидом – есть вирус, и чтобы мы не делали, волны будут повторяться.

О QR-кодах: «Приказать, нам конечно, могут»

– В отношении введения в иркутском общепите QR-кодов – приказать нам, конечно, могут, но как это технически реализовать? В Москве это сделать проще, потому что система была отлажена в прошлый локдаун, когда там уже вводили эту меру. В Иркутске ничего подобного не было, и по щелчку пальцев не сделаешь.

Кроме того, QR-коды надо чем-то считывать. Кто будет платить за оборудование? Опять бизнес? Конечно. При этом логика у всех ограничений сейчас такая: «Мы же вас не закрываем, локдаун никто не объявляет, работайте, только с ограничениями. А раз вы не закрыты – то и компенсация вам никакая не положена».