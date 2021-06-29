Демонстрационные экзамены прошли в Иркутской области

В течение июня в студенты техникумов и колледжей сдавали государственную итоговую аттестацию в форме демонстрационного экзамена, сообщают в администрации области.

По информации министерства образования Иркутской области, в 30-ти профессиональных образовательных организациях прошло 87 демонстрационных экзаменов по стандартам Ворлдскиллс Россия по 29 компетенциям. Среди них – «Поварское дело», «Электромонтаж», «Бухгалтерский учет», «Аддитивное производство» и другие.

Как сообщили в региональном ведомстве, 630 обучающихся успешно сдали экзамен в рамках промежуточной аттестации. Итоговые испытания в новом формате прошел 951 выпускник. Такой вид экзамена позволяет работодателям оценить практические умения выпускников и способность применять теорию на практике, провести независимую экспертную оценку выполнения заданий в соответствии с международными требованиями. Координирует проведение демонстрационного экзамена в Иркутской области Региональный институт кадровой политики и непрерывного профессионального образования.

Напомним, демонстрационный экзамен пришел в российские ссузы несколько лет назад. От классической итоговой аттестации он отличается ориентацией на практику: студенты не пишут квалификационных работ, не тянут билеты с теоретическими вопросами, а показывают профессиональные навыки: ремонтируют машины, собирают самолеты, готовят еду, демонстрируют правильный уход за пациентами. Как признаются выпускники, задания демонстрационного экзамена были достаточно трудоемкими и сложными, однако всем удалось успешно с ним справиться.