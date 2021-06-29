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Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске увеличивается

28 июня в городе новой инфекцией заболели 64 человека, а 29 июня – 71.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 29 июня в Иркутской области составляет 74 тыс.

Из 225 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 71 (всего 26 666),
  • в Ангарске – 38 (всего 7 554),
  • в Нижнеудинском районе – 21 (1 107),
  • в Братском районе – 17 (334),
  • в Усть-Илимске – 10 (всего 4 828).

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Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

  • Иркутск – 26 666,
  • Ангарск – 7 554,
  • Иркутский район – 5 156,
  • Усть-Илимск – 4 828,
  • Братск – 4 015.

Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Третья волна коронавируса #коронавирус #COVID-19
Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске увеличивается
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