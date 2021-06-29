Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске увеличивается

28 июня в городе новой инфекцией заболели 64 человека, а 29 июня – 71.
Согласно данным оперштаба, общее число больных на 29 июня в Иркутской области составляет 74 тыс.
Из 225 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:
- в Иркутске – 71 (всего 26 666),
- в Ангарске – 38 (всего 7 554),
- в Нижнеудинском районе – 21 (1 107),
- в Братском районе – 17 (334),
- в Усть-Илимске – 10 (всего 4 828).
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29 июня 2021
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:
- Иркутск – 26 666,
- Ангарск – 7 554,
- Иркутский район – 5 156,
- Усть-Илимск – 4 828,
- Братск – 4 015.
Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.