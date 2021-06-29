Дневной прирост больных коронавирусом в Иркутске увеличивается

28 июня в городе новой инфекцией заболели 64 человека, а 29 июня – 71.

Согласно данным оперштаба, общее число больных на 29 июня в Иркутской области составляет 74 тыс.

Из 225 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 71 (всего 26 666),

в Ангарске – 38 (всего 7 554),

в Нижнеудинском районе – 21 (1 107),

в Братском районе – 17 (334),

в Усть-Илимске – 10 (всего 4 828).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим количеством заражений COVID-19:

Иркутск – 26 666,

Ангарск – 7 554,

Иркутский район – 5 156,

Усть-Илимск – 4 828,

Братск – 4 015.

Напомним, 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. Также в соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.