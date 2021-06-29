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Глава корпорации Туризм.РФ планирует посетить Иркутскую область в середине июля

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Глава корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов с рабочим визитом приедет в Иркутскую область в середине июля. Главная задача – раскрыть потенциал внутреннего туризма в регионе, проработать комплексное развитие ключевых туристских территорий и ознакомиться с инвестиционными проектами в Иркутске, Байкальске, Листвянке, Большом Голоустном, сообщает пресс-служба регионального правительства. 

В течение последних шести лет туристический поток в Иркутской области растёт, регион входит в число лидеров Сибири и Дальнего Востока по количеству туристов. В 2019 году турпоток в регион составил 1,8 млн человек, в том числе около 400 тысяч иностранных гостей. В 2020 году из-за коронавируса туппоток сократился вдвое – до 0,9 млн человек. В 2021 году региональные власти ожидают восстановления турпотока до докризизисного уровня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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