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В Иркутске проводится второй этап обработки деревьев от горностаевой моли

В Иркутске стартовал второй этап обработки зеленых насаждений от горностаевой моли. В ходе первого этапа специалисты «Горзеленхоза» обработали свыше 60 тысяч деревьев и кустарников и свыше 31 тысяч квадратных метров живой изгороди.

Второй этап необходим в период выхода гусениц и перехода к открытому питанию на листьях, уточнили в пресс-службе мэрии. 

Управляющим компаниям, садоводам и собственникам земельных участков, на которых произрастают декоративные насаждения, особенно яблони, рекомендуют также провести повторную обработку, чтобы достичь максимального снижения численности горностаевой яблонной моли на территории города Иркутска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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