328 млн рублей дополнительно выделили на переселение из аварийного жилья в Иркутске

Дополнительные средства в размере 328 млн рублей выделены Иркутску для приобретения квартир в рамках переселения из ветхого и аварийного жилья на период 2021 – 2022 годов, из которых 150 млн рублей потратят в текущем году. Данные средства позволят улучшить качество приобретаемого жилья, а также обеспечить строительство нового для переселения граждан, сообщает пресс-служба мэрии.

– Норматив стоимости квадратного метра жилья, установленный по Иркутской области для выделения субсидии, составляет 48 565 рублей. Это явно не соответствует реальным ценам на рынке жилья в Иркутске. В областном центре стоимость квадратного метра уже превысила 80 тысяч рублей. И для того, чтобы мы могли выполнять свои обязательства, необходимы дополнительные средства. Это позволит предоставлять жителям взамен аварийного жилья качественные квартиры, – подчеркнул мэр Иркутска Руслан Болотов.

Всего в текущем и следующем году предстоит расселить 16 тысяч квадратных метров аварийного жилья – это 372 жилых помещения, в которых проживает 1127 жителей Иркутска. В 2021 году на эти цели из бюджетов разных уровней выделено 1,043 млрд рублей. 734,8 млн рублей – средства Фонда ЖКХ, 15,8 млн рублей выделены из областного бюджета и 470 млн рублей – из бюджета города Иркутска.

Напомним, что размер аварийного жилищного фонда в Иркутске с 01.01.2012 года по состоянию на 31.12.2020 года составляет 195,4 тысяч квадратных метров, в нем проживают 12,6 тысяч человек или 4,7 тысячи семей.