Три креативных кластера появятся в Иркутске

В Иркутске стартует акселератор креативных индустрий на базе новых креативных кластеров города. В программе преобразования участвуют три территории Иркутска: улица Урицкого, 106, Декабристский квартал и здание по адресу Сибирская, 5а.

В пресс-службе мэрии уточняют, что акселератор продлится до начала августа. За это время участники должны подготовить к старту проект бизнеса из числа креативных индустрий, чтобы к осени запустить его на одной из площадок, суммарная площадь которых составляет более 3000 квадратных метров.

– К участию допускаются новые и уже существующие проекты. Важно, чтобы на базе каждой территории сформировалось сильное сообщество из опытных участников бизнеса и новых идей. Мы выбрали летние месяцы специально, чтобы к проекту смогли присоединиться студенты, без ущерба для учебного процесса, – пояснила заместитель председателя комитета-начальник управления планирования комитета по экономике и стратегическому планированию администрации города Иркутска Наталья Давыдова.

Все территории поданы в программу rurban.space Агентства стратегических инициатив командой продюсерского центра «Байкальская Сибирь». Концепции развития территорий разработаны и ждут своих резидентов. В рамках активации кластеров при поддержке Администрации города Иркутска решено провести акселератор креативных индустрий.

– В Иркутске сейчас идет работа над тремя креативными кластерами, каждый из которых имеет собственную специализацию, – отметил бренд-продюсер команды Сергей Мядзелец. – Кластер на Урицкого – направление моды, красоты, стиля, дизайна. Кластер в Купеческом квартале, как мы его называем, своеобразное посольство всего региона – здесь про бизнес на основе создания местных продуктов – от косметики до туристических услуг. Сибирская, 5а – креативная лаборатория, где формируется сообщество классического и цифрового искусства – арт-резиденция, mediahub, tik tok house, fun house. Так что, каким бы не был бизнес, мы найдем для него место в самой гуще событий.

По условиям акселератора, бизнес-проект должен принадлежать к креативным индустриям, учитывать размещение в одном из вышеупомянутых кластеров и иметь потенциал к началу реализации с сентября 2021 года. Программа акселератора содержит обучающие курсы для начинающих предпринимателей, поддержку профильных экспертов рынка по основам ведения бизнеса, маркетингу, управлению, финансовым моделям, государственной поддержке, а также менторскую помощь собственников бизнеса. Участие бесплатное.