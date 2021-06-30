АТБ подписал партнёрское соглашение с Томским государственным университетом

Азиатско-Тихоокеанский Банк стал партнёром федерального проекта «Содействие занятости», федеральным оператором которого является Томский государственный университет.

– Сотрудничество с ведущими вузами России стало доброй традицией для Азиатско-Тихоокеанского Банка. Нам очень важно обеспечивать профессиональную переподготовку настоящих и будущих наших сотрудников, содействовать с помощью Томского госуниверситета развитию их карьеры, – прокомментировал Вадим Коровин, директор по персоналу Азиатско-Тихоокеанского Банка.

Проект «Содействие занятости» реализуется в рамках нацпроекта «Демография». Он ориентирован на россиян, которые хотят устроиться на работу или сменить сферу деятельности. В рамках проекта участники получают дополнительное образование, после переобучения им помогут найти компанию-работодателя либо окажут помощь в открытии собственного бизнеса в качестве ИП или самозанятого. Программа рассчитана на период до 2024 года. В 2021 году в общей сложности около 170 тысяч граждан смогут получить новые знания, а с 2022 года ежегодно переобучение будут проходить не менее 115 тысяч человек.

Томский государственный университет является федеральным оператором проекта и объединяет 85 вузов страны, разработавших для россиян свои программы переобучения и повышения квалификации. К проекту присоединяются так же работодатели: они участвуют в разработке программ с учетом потребностей рынка, отправляют на переподготовку сотрудников, которые хотят изменить свою профессиональную траекторию.