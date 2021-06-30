Альфа-Банк первым из российских частных банков переходит на ПВР-подход

Альфа-Банк первым из российских частных банков получил разрешение ЦБ РФ на использование ПВР-подхода. Банк будет использовать внутренние рейтинги заемщиков для оценки кредитного риска при расчете нормативов достаточности капитала.

ПВР-подход — продвинутый и зрелый способ регулирования банков. Он мотивирует финансовые организации ответственно оценивать кредитные риски. Кредиты надежным заемщикам стоят банку «дешевле» с точки зрения затрат капитала, менее надежным — «дороже». Поэтому банки с хорошим качеством кредитного портфеля выигрывают от перехода на ПВР.

«Альфа-Банк давно и много инвестирует в технологии управления кредитным риском — в этом наша уникальная экспертиза. Мы благодарны регулятору за совместно пройденный путь по валидации наших моделей», — отметил руководитель департамента по управлению рисками Альфа-Банка Андрей Гулецкий.

«Благодаря качественному портфелю Альфа-Банка переход на ПВР снизит потребление нашего капитала. Мы ожидаем единовременную экономию до 60 б.п. по базовому капиталу 1-го уровня и до 100 б.п. по общему капиталу по РСБУ. Это позволит нам нарастить объем кредитования экономики России», — подчеркнул зампредправления, главный финансовый директор Альфа-Банка Алексей Чухлов.

Кроме того, ПВР-подход даст преимущество Альфа-Банку при формировании персональных предложений для клиентов. Он позволяет более точно рассчитать, какой размер капитала требуется для резервирования каждого из кредитов. Поэтому качественные заемщики Альфа-Банка получат еще более выгодные условия финансирования.

На первом этапе Альфа-Банк начнет применять внутренние модели в оценке кредитов крупным и средним корпоративным клиентам. В течение трех лет банк перейдет на ПВР-подход в ипотеке и необеспеченной рознице, малом и среднем бизнесе.