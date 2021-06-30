Альфа-Банк, Билайн и Mastercard выпустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25»

Альфа-Банк, Билайн и Mastercard запустили цифровую карту «Кэшбэк 1-5-25» для новых клиентов*. Оформить карту можно на сайте или в приложении Мой Билайн, после чего она появится в приложении Альфа-Банка. Начать платить картой можно сразу же, привязав её к Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay или другим сервисам оплаты банковскими картами**.

До 31 июля 2021 года всем держателям карты «Кэшбэк 1-5-25» начисляется повышенный кэшбэк — до 10% на покупки в супермаркетах, магазинах одежды и обуви, в кафе и ресторанах. Кэшбэк будет рассчитываться сразу после выпуска цифровой дебетовой карты и станет доступен на карте в конце промо, если за период проведения акции клиент пройдет полную идентификацию. По цифровым кредитным картам десятипроцентный кэшбэк будет зачисляться на карту в течение 1-2 дней после списания суммы покупки.

Дебетовая карта «Кэшбэк 1-5-25» обеспечивает клиентам кэшбэк до 25% от оплаты связи и услуг Билайн в мобильных приложениях Альфа-Банка и Билайн, до 5% с покупок в супермаркетах «Пятерочка» и «Перекресток», и 1% за все другие покупки. Сразу после прохождения идентификации на остаток средств на карте банк начисляет до 5% годовых.

Майкл Тач, руководитель розничного бизнеса, заместитель председателя правления Альфа-Банка:

«Клиенту нужен не просто хороший продукт — он ему нужен прямо сейчас. Наша цифровая карта "Кэшбэк 1-5-25″ именно такая: оформить ее можно за минуту, заполнив очень короткую анкету. И сразу можно пользоваться. Мы смогли этого добиться, соединив наши технологии с технологиями Билайна и Mastercard, это первый на рынке продукт на основе такого партнерства. Мы создали очень выгодный продукт, мы даем 5% кэшбэка на самую востребованную категорию покупок — на еду, и скидки до 25% на популярные сервисы, такие как мобильная связь. Вместе с тем мы убрали все барьеры перед клиентом, эту карту можно оформить менее чем за минуту. Комбинация простой и удобной технологии выдачи и выгодных для клиента условий и делает наш продукт единственным в своем роде».

Джордж Хелд, исполнительный вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса, Билайн:

«Пользовательский опыт и удобство для клиента являются ключевыми критериями для нашего продукта. Именно поэтому мы сделали не только такой значимый кэшбэк, но и сам клиентский путь создан уникально — для этого мы используем технологию Mobile ID***, с помощью которой практически в одно касание можно получить доступ к цифровой карте. Мы благодарим команду Альфа-Банка и Mastercard за замечательную работу, которая позволила создать такой простой, безопасный и эффективный продукт для наших пользователей».

Владислав Святик, Директор по продажам Mastercard в России:

«По данным исследования Mastercard, бесконтактные платежи банковскими картами и мобильными устройствами очень популярны: например, три четверти опрошенных россиян предпочитают именно такой способ оплаты. Совместно с нашими партнёрами, Альфа-Банком и Билайном мы рады предложить удобный, безопасный продукт — цифровую карту с возможностью выпуска онлайн. Наша задача — отвечать современным вызовам, и мы активно поддерживаем наших партнёров, которые внедряют цифровые сервисы и продукты, так как это очень востребовано и пользователями, и торговыми предприятиями».

Ранее дебетовую карту «Кэшбэк 1-5-25» можно было оформить только у продавца-консультанта при посещении салона Билайн.

Билайн является первым мобильным оператором в Европе, участвующим в программе Mastercard Digital First, которая помогает партнёрам компании выпускать цифровые продукты.

С условиями выпуска карты можно ознакомиться на https://moskva.beeline.ru/debitcard/

* Если клиент уже является действующим клиентом Альфа-банка, получить карту можно, обратившись в любой офис Билайн

** Часы (Swatch), фитнес трэкеры (Garmin, Mi Smart Band 4 NFC), платёжные брелоки (ISBC Pay)

*** Mobile ID — Мобильный ID