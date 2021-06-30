Альфа-Банк запустил эквайринг на смартфоне AlfaPOS

Альфа-Банк превратил смартфон в инструмент для приёма безналичных оплат. Банк запустил эквайринговое решение AlfaPOS.

Теперь любой современный смартфон с NFC на системе Android можно использовать как терминал для приема карт. Пользоваться им сможет как генеральный директор, так и простой кассир. Для этого достаточно подключить торговый эквайринг в Альфа-Банке и скачать на смартфон приложение AlfaPOS. Приложение бесплатное, банком взимается только комиссия от оборота, а трат при неподдержании оборота нет.

«Решение особенно актуально для микробизнеса и, например, стартапов. Таким клиентам может быть не по карману покупать терминал и платить за него абонентскую плату. AlfaPOS позволяет запустить бизнес без лишних затрат. А за счет своей мобильности решение интересно еще и средним и крупным компаниям: например, медицинским лабораториям, ресторанам, работающим на вынос, предприятиям выездной розничной торговли, курьерским службам и такси», — подчеркнула Ирина Пономарева.

Решение безопасно по меркам как российской, так и международных российской платёжных систем. Данные платежа передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на устройстве.