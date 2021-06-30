ВТБ получил награду "Лидер рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП 2020"

Согласно результатам рейтинга лояльности крупнейших заказчиков к малому и среднему бизнесу Корпорации МСП, ВТБ вошел в топ-5 лидеров по объему закупок (75,5 млрд рублей) у субъектов МСП наряду с ОАО «РЖД», госкорпорацией «Росатом», ПАО «Ростелеком» и Сбербанком. Доля закупок лидерами рейтинга у малых и средних компаний составляет почти 63%, что более чем в три раза превышает установленный правительством уровень (20%).

Корпорация МСП проводит рейтинг с целью выявления лидеров среди крупнейших заказчиков, оказывающих поддержку субъектам МСП, в том числе в части расширения рынков сбыта товаров и услуг, производимых субъектами МСП, и публичного освещения вклада каждого заказчика в развитие малого и среднего предпринимательства.

Рейтинг рассчитан на основе 10 показателей, среди которых — общий объем закупок у субъектов МСП, количество договоров, заключенных с субъектами МСП, количество безвозмездных обучающих семинаров для субъектов МСП по Федеральному закону № 223-ФЗ с участием заказчика, доля закупок у субъектов в общем объеме закупок заказчика, уровень конкуренции в закупках среди субъектов МСП, наличие у заказчика успешных практик внедрения инновационных решений и другие.

Член правления ВТБ Дмитрий Пьянов прокомментировал: «В соответствии с нашей стратегией развития мы уделяем большое внимание поддержке малого и среднего бизнеса. Сотрудничество с предприятиями МСП в области закупок позволяет нам сделать систему эффективной и получать конкурентоспособные товары и услуги по более низким ценам. Мы рады, что банк ВТБ стал одним из лидеров рейтинга, так как это, безусловно, очередное свидетельство прозрачности проводимых нами закупочных процедур».