ВТБ Капитал инвестирует в «Биннофарм Групп»

ВТБ Капитал инвестирует в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». 100% дочерняя компания АФК «Система» — ООО «Система Телеком Активы» — продала пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала «Биннофарм Групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капитал. Сумма сделки составила 7 млрд рублей.
В результате сделки эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с финансовым партнером (Банком ВТБ1) составила 75,3%, ВТБ Капитал в лице Nevsky Property Investments Limited — 11,2%, консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов — 12,5%. Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру — физическому лицу.
Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ:
«Фармацевтическая отрасль — один из социально-значимых секторов экономики, особую важность которого в борьбе с новыми вызовами в здравоохранении и поддержке здоровья населения продемонстрировал 2020 год. „Биннофарм Групп“ сегодня играет существенную роль в решении актуальных задач здравоохранения, связанных с пандемией. Основное же направление работы компании — динамично развивающийся сегмент производства препаратов-дженериков, который также интересен нам как акционеру. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с АФК „Система“, совместно развиваем фармацевтическое направление деятельности группы, видим свою роль в финансировании компании и отрасли. Мы убеждены, что опыт и экспертиза ВТБ позволят компании активно развивать свой бизнес, реализовывать новые амбиционные задачи и обеспечивать привлекательную доходность для акционеров».
Владимир Чирахов, Президент АФК «Система»:
«Мы рады, что наши достижения по развитию „Биннофарм Групп“ в рамках стратегии, нацеленной на превращение холдинга в одного из лидеров фармацевтического рынка России, были высоко оценены группой ВТБ. Наше сотрудничество в рамках фармацевтического холдинга продолжится, но уже в новом для Группы ВТБ качестве — акционера „Биннофарм Групп“. АФК „Система“ остается основным управляющим акционером „Биннофарм Групп“ и продолжит реализовывать стратегию ее развития».
«Биннофарм Групп» — российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V».
1Ранее в качестве финансового партнера Банк ВТБ совместно с АФК «Система» финансировал в 2018 году покупку фармацевтического предприятия «Оболенское» (переименовано в «Алиум»), а в 2019 году – покупку ОАО «Синтез». Оба предприятия впоследствии вошли в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». Между АФК «Система» и Банком ВТБ были заключены соглашения о приобретении долей Банка ВТБ в холдинге.
Справка
ПАО АФК «Система» – публичная российская инвестиционная компания с диверсифицированным портфелем активов, обслуживающих около 150 миллионов потребителей в таких отраслях, как телекоммуникации, высокие технологии, банковские услуги, розничная торговля, электронная коммерция, лесопереработка, сельское хозяйство, недвижимость, туризм и медицинские услуги. Компания была основана в 1993 году. Ее выручка в 2020 году достигла 691,6 млрд руб., совокупные активы на 31 декабря 2020 года составили 1,4 трлн руб. Глобальные депозитарные расписки АФК «Система» торгуются под тикером «SSA» на Лондонской фондовой бирже. Обыкновенные акции Компании допущены к торгам под тикером «AFKS» на Московской Бирже. Сайт www.sistema.ru