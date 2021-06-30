ВТБ Капитал инвестирует в «Биннофарм Групп»

ВТБ Капитал инвестирует в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». 100% дочерняя компания АФК «Система» — ООО «Система Телеком Активы» — продала пакет акций, составляющий 11,2% уставного капитала Ristango Holding Limited, владельца 100% уставного капитала «Биннофарм Групп», компании Nevsky Property Investments Limited, подконтрольной ВТБ Капитал. Сумма сделки составила 7 млрд рублей.

В результате сделки эффективная доля АФК «Система» в «Биннофарм Групп» совместно с финансовым партнером (Банком ВТБ1) составила 75,3%, ВТБ Капитал в лице Nevsky Property Investments Limited — 11,2%, консорциума инвесторов в составе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), Российско-китайского инвестиционного фонда, созданного РФПИ и China Investment Corporation, а также крупнейших ближневосточных фондов — 12,5%. Оставшийся 1% акций «Биннофарм Групп» принадлежит миноритарному акционеру — физическому лицу.

Юрий Соловьев, первый заместитель президента-председателя правления ВТБ:

«Фармацевтическая отрасль — один из социально-значимых секторов экономики, особую важность которого в борьбе с новыми вызовами в здравоохранении и поддержке здоровья населения продемонстрировал 2020 год. „Биннофарм Групп“ сегодня играет существенную роль в решении актуальных задач здравоохранения, связанных с пандемией. Основное же направление работы компании — динамично развивающийся сегмент производства препаратов-дженериков, который также интересен нам как акционеру. Мы давно и плодотворно сотрудничаем с АФК „Система“, совместно развиваем фармацевтическое направление деятельности группы, видим свою роль в финансировании компании и отрасли. Мы убеждены, что опыт и экспертиза ВТБ позволят компании активно развивать свой бизнес, реализовывать новые амбиционные задачи и обеспечивать привлекательную доходность для акционеров».

Владимир Чирахов, Президент АФК «Система»:

«Мы рады, что наши достижения по развитию „Биннофарм Групп“ в рамках стратегии, нацеленной на превращение холдинга в одного из лидеров фармацевтического рынка России, были высоко оценены группой ВТБ. Наше сотрудничество в рамках фармацевтического холдинга продолжится, но уже в новом для Группы ВТБ качестве — акционера „Биннофарм Групп“. АФК „Система“ остается основным управляющим акционером „Биннофарм Групп“ и продолжит реализовывать стратегию ее развития».

«Биннофарм Групп» — российский фармацевтический холдинг полного цикла, объединяющий пять производственных площадок, расположенных в разных регионах России: АО «Алиум» (ранее «Оболенское» в Серпуховском районе Московской области), АО «Биннофарм» (2 площадки: г. Зеленоград и г. Красногорск), ОАО «Синтез» (г. Курган), ЗАО «Биоком» (г. Ставрополь). Компании холдинга производят широкий спектр лекарственных препаратов различных терапевтических групп и имеют суммарно самый большой портфель препаратов среди российских производителей, включающий более 450 регистрационных удостоверений, в том числе вакцину для профилактики коронавирусной инфекции «Спутник V».

1Ранее в качестве финансового партнера Банк ВТБ совместно с АФК «Система» финансировал в 2018 году покупку фармацевтического предприятия «Оболенское» (переименовано в «Алиум»), а в 2019 году – покупку ОАО «Синтез». Оба предприятия впоследствии вошли в фармацевтический холдинг «Биннофарм Групп». Между АФК «Система» и Банком ВТБ были заключены соглашения о приобретении долей Банка ВТБ в холдинге.