Банк "Открытие" сообщил об изменении оформления распоряжений на перечисление денежных средств в бюджет РФ

В июле 2021 года вступают в силу изменения в Приказ Минфина России от 12.11.2013 № 107Н, касающиеся оформления клиентами расчетных (платежных) документов на перевод денежных средств в бюджетную систему РФ.

– При составлении платежных поручений на перечисление денежных средств в уплату налогов, сборов, таможенных платежей и иных платежей в бюджетную систему РФ необходимо руководствоваться правилами, утвержденными в актуальной редакции Приказа Минфина России № 107Н, – говорится в сообщении банка .

В связи с этим банк обращает внимание на следующие изменения.

С 1 июля 2021 года.

При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату иных платежей в бюджетную систему РФ (платежи в бюджетную систему РФ за исключением платежей, администрируемых налоговыми и таможенными органами) со специальных избирательных счетов и специальных счетов фондов референдума в бюджетную систему Российской Федерации в случае отсутствия у плательщика ИНН в реквизите «108» указывается идентификатор сведений о физическом лице. В качестве идентификатора сведений о физическом лице используется серия и номер документа, удостоверяющего личность кандидата, его уполномоченного представителя, уполномоченного представителя политической партии (регионального отделения политической партии) по финансовым вопросам, уполномоченного представителя по финансовым вопросам инициативной группы по проведению референдума, инициативной агитационной группы, предоставляемого ими в банк при открытии специального избирательного счета, специального счета референдума.

При составлении распоряжения о переводе денежных средств на банковские счета, входящие в состав единого казначейского счета, открытые органам Федерального казначейства, с указанием в нем казначейского счета для осуществления и отражения платежей с денежными средствами, поступающими во временное распоряжение, в первых пяти знаках которого указано значение «03212», «03222», «03232», «03242», «03252», «03262» либо «03272», в реквизите «Код» распоряжения о переводе денежных средств указывается уникальный идентификатор начисления (УИН) или код нормативного правового акта (НПА). УИН состоит из 20 или 25 знаков, НПА состоит из 4 знаков. При этом все знаки УИН/НПА одновременно не могут принимать значение ноль («0»). В случае отсутствия УИН/НПА, в реквизите «Код» распоряжения о переводе денежных средств указывается значение ноль («0»).

Информация, идентифицирующая плательщика средств, указываемая в реквизите «101» распоряжения о переводе денежных средств, дополнена новым показателем: «29» — политическая партия, избирательное объединение, инициативная группа по проведению референдума, кандидат, зарегистрированный кандидат или уполномоченный представитель инициативной группы по проведению референдума, инициативная агитационная группа при перечислении денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации со специальных избирательных счетов и специальных счетов фондов референдума (за исключением платежей, администрируемых налоговыми органами).

С 17 июля 2021 года.

При составлении распоряжений о переводе денежных средств в уплату платежей в бюджетную систему РФ, удержанных из заработной платы (дохода) должника — физического лица, в счет погашения задолженности по платежам не допускается указание значения ИНН организации, составившей распоряжение, в реквизите «ИНН» плательщика. Организации при составлении указанных распоряжений в реквизите «ИНН» плательщика указывают значение ИНН плательщика, чья обязанность по уплате платежа в бюджетную систему РФ исполняется на основании исполнительного документа. При отсутствии у плательщика — физического лица ИНН в реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). В реквизите «КПП» плательщика указывается ноль («0»). В реквизите «Плательщик» — наименование организации, осуществляющей перевод денежных средств, удержанных из заработной платы (дохода) должника — физического лица (указывается сокращенное наименование).

Приказ размещен на официальном сайте Минфина России.