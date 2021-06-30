Банк Уралсиб снизил ставку по рефинансированию ипотеки при сумме от 7 млн рублей

Банк Уралсиб улучшил условия по программе рефинансирования ипотечных кредитов, снизив минимальную ставку до 7,7% годовых при сумме кредита от 7 млн рублей включительно.

С программой Банка Уралсиб клиент может объединить в новом кредите ипотечный кредит стороннего банка, любое количество имеющихся у него кредитов наличными и автокредитов, задолженности по кредитным картам, а также включить в него дополнительную сумму наличными.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Общие условия кредитования по программе рефинансирования ипотечных кредитов физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) на: погашение ипотечного кредита (в том числе, в сумму кредита которого включено комплексное страхование), ранее предоставленного сторонним банком Заемщику на приобретение или строительство квартиры/таунхауса/апартаментов/ доли/ комнаты; погашение ипотечного кредита, ранее предоставленного сторонним банком Заемщику на рефинансирование ипотечного кредита (в том числе, выданного ранее с дополнительными целями); погашение ипотечного кредита, ранее предоставленного сторонним банком Заемщику на приобретение или строительство доли/ комнаты /квартиры/таунхауса/апартаментов и неотделимое улучшение жилищных условий; погашение ипотечного Займа, выданного ипотечным агентом АО «ДОМ. РФ» (ранее АИЖК) Заемщику на приобретение или строительство квартиры/таунхауса/апартаментов/ доли/ комнаты.

Дополнительно на: погашение автокредитов, потребительских кредитов, задолженности по кредитным картам и иные потребительские цели; погашение задолженности ипотечных кредитов (в т.ч. с целевым использованием на улучшение жилищных условий) /кредитов под залог имущества, оформленных в сторонних Банках, ипотечных Займов, оформленных ипотечным агентом АО «ДОМ. РФ» (ранее АИЖК).

Процентная ставка за пользованием кредитом устанавливается в зависимости от: суммы кредита, категории заемщика, наличия дополнительных целей кредитования, государственной регистрации залога, наличия/отсутствия страхования жизни и риска потери трудоспособности: от 7,70% до 18,99% годовых. Минимальная сумма кредита – 600 000 руб., максимальная сумма –15 000 000 руб. для г. Москва, Московской обл., г. Санкт-Петербург, 6 000 000 руб. – для других регионов присутствия Банка; для клиентов категории «Премиум» (определяется решением Банка): 50 000 00 руб. – для г. Москва, Московской обл., г. Санкт-Петербург, 20 000 000 руб. – для других регионов присутствия Банка). Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита определяется на основании оценки кредито- и платежеспособности заемщиков и предоставленного обеспечения. Соотношение Кредит/Залог от 0,2 до 0,8, но не более совокупного остатка по рефинансируемым кредитам (не распространяется на случай кредитования на потребительские цели). Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков (является добровольным), страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог недвижимости, на приобретение которой был предоставлен погашаемый ипотечный кредит, удовлетворяющего требованиям Банка. Подробная информация по условиям кредитования – по телефону справочной службы 8-800-250-57-57 или на сайте Банка www.uralsib.ru. Тарифы действительны на 16.06.2021г. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 30 от 10.09.2015г.