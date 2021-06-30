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Получателям пенсий на карты Банка Уралсиб нужно получить карту «Мир» до 1 июля 2021 года

С 1 июля 2021 года пенсионные и социальные выплаты могут зачисляться только на карты платежной системы «Мир», зачисления на карты международных платежных систем производиться не будут.

Клиентам ПАО «БАНК УРАЛСИБ», получающим пенсию и социальные выплаты на карты международных платежных систем необходимо получить карты платежной системы «Мир» до 30 июня 2021 года включительно. Карты «Мир» необходимо получить также тем клиентам, чьи карты с истекшим сроком действия ранее были продлены банком. С 1 июля эти карты прекратят работать.

Новые карты «Мир» уже выпущены к действующему счету, на который зачисляется пенсия или социальная выплата. Выпуск карты бесплатный, плата за обслуживание также не взимается. Получите новую карту «Мир» и начните пользоваться ей уже сейчас. Адрес отделения, где находится ваша новая карта, был направлен вам в СМС. Его также можно узнать, позвонив по телефону 8-800-250-57-57. Никаких заявлений в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования или Департамент труда и защиты населения передавать не требуется, пенсия и социальные выплаты будут продолжать зачисляться на действующий счет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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