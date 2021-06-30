Примсоцбанк вошёл в ТОП-30 банков с самым большим числом заемщиков начала 2021 года по версии финансового портала Бробанк.

Как отмечают аналитики портала, рейтинг опирается на количество активных кредитных договоров на 1 апреля 2021 года. Важно отметить, что ТОП-30 отображает популярность организации в целом. Включает все варианты долговых обязательств – начиная от POS-кредитов, заканчивая ипотекой. Примсоцбанк в данном списке занимает 30 строчку рейтинга с показателем в 63 170 активных договоров.

Конкуренция за попадание в основной ТОП-30 включает 204 кредитные организации. Это игроки, которые располагают хотя бы одним активным договором на отчетную дату и раскрывают сведения для ЦБ РФ. Интересно то, что аудитория банков, которые раскрывают данные по используемой форме и располагают хотя бы одним соглашением, стала больше на 2 153 771 заемщика. Эта цифра соответствует приросту на уровне 3,73%.