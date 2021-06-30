Райффайзенбанк подключил к СБП сеть гипермаркетов формата DIY «МЕГАСТРОЙ»

Райффайзенбанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) сеть магазинов в сегменте строительного ритейла «МЕГАСТРОЙ» ( ООО «Агава» ). Компания реализует строительно-отделочные материалы, товары для дома и сада в магазинах в Казани, Набережных Челнах, Ульяновске, Чебоксарах, Йошкар-Оле , Стерлитамаке и Саранске.

Благодаря реализации проекта клиенты «МЕГАСТРОЙ» смогут оплачивать товары c помощью СБП на сайте сети «Мегастрой», что гарантирует безопасность (отсутствие необходимости вводить пин-код ) и прозрачность платежей, а также удобство и простоту процесса. Для самой компании прием платежей через СБП в несколько раз дешевле комиссии за эквайринг.

Чтобы оплатить покупку, клиенту достаточно просто отсканировать QR-код в личном кабинете на сайте «МЕГАСТРОЙ». После этого в мобильном приложении банка, поддерживающем СБП, можно будет подтвердить оплату. Денежные средства поступят на счет магазина в течение 15 секунд. В ближайшее время возможность оплачивать покупки через СБП появится также в мобильном приложении «МЕГАСТРОЙ».

«МЕГАСТРОЙ» в непрерывном режиме работает над улучшением сервиса для клиентов. Прием платежей через СБП — еще один шаг в этом направлении. Теперь процесс оплаты товаров станет еще проще, удобнее и быстрее. Кроме того, новый технологичный сервис обеспечивает безопасную среду при оплате покупок, так как не требует ввода реквизитов карты», — сказал Эдуард Мавлютов, руководитель интернет-магазина «МЕГАСТРОЙ».

«Райффайзенбанк — один из ключевых участников Системы быстрых платежей. Наша команда обладает большой экспертизой и опытом подключения компаний из разных отраслей к СБП. Мы применяем гибкий подход и предлагаем решение, которое подходит конкретному бизнесу. Получить доступ к СБП в тестовой среде возможно через две минуты после подачи заявки через Raif Pay. Мы благодарны компании „МЕГАСТРОЙ“ за доверие и уверены, что ее клиенты по достоинству оценят простой и удобный способ оплаты покупок», — добавил Георгий Коннов, руководитель направления по развитию электронной коммерции Райффайзенбанка.