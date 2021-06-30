Количество поездок на арендованных самокатах выросло в России в 30 раз

Количество поездок на арендованных самокатах выросло в восемь раз в Москве и в 30 раз в других городах страны, показал анализ транзакционной активности по кредитным картам Райффайзенбанка в мае—июне 2020 и 2021 года. За это время кикшерингом клиенты пользовались почти 17 тысяч раз.

При этом относительно прошлого года средняя стоимость одной поездки уменьшилась: в столице с 300 до 200 руб, а в регионах с 250 до 190 рублей. Максимальный чек за кикшеринг составил 2 500 руб.

«Всего за аренду самокатов клиенты суммарно заработали 60 тыс. руб кэшбэка — по карте „Кэшбэк на все“ мы возвращаем 1,5% с покупки везде и всегда, — рассказал Дмитрий Коловский, руководитель направления развития кредитных карт Райффайзенбанка. — Средний кэшбэк в данной категории составил 20 рублей. Это значит, что мы начисляем его даже за самые мелкие траты».