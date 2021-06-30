Райффайзенбанк предложит клиентам протестировать голосового секретаря «Машу»

Райффайзенбанк объявил о пилотном запуске виртуального ассистента «Маша». Клиенты банка, которые примут участие в тестировании, получат доступ к сервису голосового секретаря. Он избавит их от телефонного спама, а также отправит в Telegram расшифровки пропущенных звонков. «Машу» разработал российский стартап «Рабочие решения», в рамках сервиса доступны три платных тарифа. На время пилотного периода Райффайзенбанк бесплатно предоставит клиентам доступ к полной функциональности сервиса и оценит их интерес к голосовому ассистенту.

Как работает «Маша»

Если клиент не берет трубку, сбрасывает или телефон недоступен, «Маша» принимает звонок и разговаривает со звонящим. Виртуальный ассистент способен распознать речевые тригеры спамеров и добавить номер в блок-лист . Клиенты могут выбрать настройку, при которой звонки с неизвестных номеров будут автоматически переводиться на «Машу». Сразу по завершении звонка в Telegram придет расшифровка разговора.

Для того, чтобы настроить сервис, достаточно ответить на несколько вопросов телеграм-бота , внести необходимые настройки по отправленной видео-инструкции и сделать тестовый вызов. Это занимает не больше двух минут. «Маша» уделяет большое внимание конфиденциальности: данные о звонках удаляются сразу после отправки сообщения.

«Сервис голосового секретаря позволит клиентам легко отвечать только на нужные им звонки и стереть телефонный спам из своей жизни. Сервис очень просто настраивать, он доступен на любом телеком-операторе . Мы надеемся, что клиенты оценят его по достоинству», — отметила Ольга Павлова, руководитель направления развития отношений с клиентами Райффайзенбанка.

В планах развития сервиса — появление мужского голоса, повышение качества распознавания речи, а также новые сценарии поведения людей во время звонка. Разработчики обеспечат интеграцию бота с контактами пользователя, а также создадут бота-тролля для рекламных спамеров.

Сервисы, с которыми легко

Запуск «Маши» — часть подхода к формированию пула инновационных сервисов, которые делают легче разные стороны жизни клиентов, связанные с финансами. Такие сервисы Райффайзенбанк предлагает для разных сегментов клиентов, от физических лиц и малого бизнеса до средних и крупных компаний.

«Мы планируем постоянно проводить экспериментальные запуски полезных цифровых сервисов. При этом у нас нет планов запускать те продукты, которые не оказались интересны клиентам. Мы будем опираться на результаты пилотных запусков и решать, с каким сервисом продолжать работу, на основе обратной связи пользователей», — прокомментировала Евгения Овчинникова, руководитель отдела цифровых инноваций Райффайзенбанка.

Подробнее о голосовом ассистенте «Маша» можно узнать на сайте сервиса, а о цифровых сервисах Райффайзенбанка для розничных клиентов — на raif.ru.