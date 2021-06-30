Власти Иркутска напомнили о необходимости косить траву на газонах

Высота травы в городе не должна превышать 15 см, покос травы является обязательной противопожарной мерой. В мэрии Иркутска напомнили о необходимости косить траву.

Работу должны выполнять управляющие организации, собственники земельных участков и муниципальные и подрядные организации. Требования к содержанию газонов в летний период регламентированы Правилами озеленения территории Иркутска № 006-20-510815/8 от 3 декабря 2018 г. и Правилами благоустройства города.

– Помимо эстетичного вида города, покос травы выполняет другие важные функции. В первую очередь, это обеспечение пожарной безопасности, защита от случайных возгораний сухой травы. Во-вторых, покос является акарицидной мерой в борьбе с клещевым энцефалитом, – пояснил глава комитета по управлению Октябрьским округом Иркутска Георгий Комаров.