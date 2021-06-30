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Коронавирус выявили у нескольких новорожденных в Приангарье

17 младенцев проходят лечение в Ивано-Матренинской детской больнице. Об этом сообщила Валентина Вобликова во время прямого эфира 29 июня.

«Это дети, рожденные от ковид-инфицированных матерей. Поэтому мы расширяем койки. Для их лечения закрыт блок в Ивано-Матренинской детской больнице», – рассказала Вобликова.

Зампред сообщила о том, что область столкнулась с этим впервые. Сейчас в правительстве рассматривают вопрос вакцинации детей и подростков. На данный момент привиться могут только совершеннолетние.

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Напомним, что вчера в Иркутской области зафиксировали вспышку смертности от коронавируса. На 29 июня скончался от новой инфекции 21 человек. Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.

Также 20 июня Приангарье побило рекорд по числу госпитализированных за день больных. В соседнем регионе – Республике Бурятия – официально объявлено о третьей волне пандемии коронавируса.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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