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Минздрав рекомендовал проводить ревакцинацию от коронавируса через полгода после первой прививки

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В России ревакцинация от коронавируса будет разрешена через шесть месяцев после перенесенной болезни или первичной вакцинации, сообщает Интерфакс со ссылкой на министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко. После стабилизации эпидемиологической обстановки, по его словам, будет рекомендовано вакцинироваться раз в год.

– Мы подготовили изменения в методические рекомендации, и с учетом неблагоприятной эпидемической ситуации в РФ будет разрешено проводить вакцинацию через шесть месяцев после перенесенного заболевания и после шести месяцев после предыдущей вакцинации – первичной, – сказал Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, после достижения коллективного иммунитета и после стабилизации вакцинация может проводиться раз в год. Он добавил, что среди российских регионов лидерами по вакцинации стали Москва, Московская область и Чечня.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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