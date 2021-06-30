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«Важно комплексно подходить к вопросу». Россельхозбанк о развитии кадров в аграрном секторе

Иркутский региональный филиал Россельхозбанка провел круглый стол на тему: «Агробизнесобразование и кадры для сельского хозяйства». По мнению экспертов, заниматься сельским хозяйством сегодня выгодно, но приходить в этот бизнес без профильных знаний, значит заранее обрекать себя на риск. К вопросу подготовки кадров, важно подходить комплексно, считают эксперты.

<p>Фото предоставлено пресс-службой банка.</p>

Фото предоставлено пресс-службой банка.

В современном российском агропромышленном комплексе роль крестьянско-фермерских хозяйств стабильно растет. С 2010 года вклад фермеров в производство товарной массы продукции АПК практически удвоился. В новой экономической реальности, в которой мир живет с начала пандемии, зерно уже дороже нефти. Заниматься сельским хозяйством сегодня не просто выгодно, а прибыльно. Но приходить в этот бизнес без профильных знаний, значит заранее обрекать себя на риск быстро прогореть.

«РСХБ совместно с фермерами, товаропроизводителями накопил уникальную отраслевую экспертизу. И мы можем сказать о том, что при участии действующих фермерских хозяйств мы видим возможность поддержки и начинающих фермеров и сельхозтоваропроизводителей.  Но следует отметить, что, если фермер имеет навык ведения сельского хозяйства, опыт, желание и понимание, как его вести, то он не всегда обладает достаточными предпринимательскими навыками и финансовым образованием, для того, чтобы этот бизнес создать устойчивым. Мы активно участвуем в работе школ по образованию в сфере агробизнеса и финансов, поддерживаем передовых студентов Иркутского аграрного университета. Если в прошлом году их было пятеро, то в нынешнем – уже семь человек. Но есть понимание, что только финансовая поддержка недостаточна. Мы это очень чувствуем, когда к нам обращаются клиенты. Важно комплексно подходить к вопросу развития кадров в аграрном секторе, начиная со школы, института и дальнейшего трудоустройства их на предприятия области», – подчеркнула директор Иркутского регионального филиала РСХБ Наталья Баркова.

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При реализации государственной задачи «Комплексное развитие сельских территорий» нельзя не учитывать образование, так как это основополагающий фактор для привлечения и дальнейшего удержания молодых людей на земле региона. Программа предполагает комплексный подход, без привлечения молодых кадров не получится развития и возрождения интереса к сельской жизни. Необходимо создать для молодежи те условия, при которых им захочется расти, развиваться и трудиться на селе.

Представители средне профессионального и высшего образования отмечают низкий процент тех, кто, получив диплом, остается работать на селе.

<p>Фото предоставлено пресс-службой банка.</p>

Фото предоставлено пресс-службой банка.


<p>Фото предоставлено пресс-службой банка.</p> <p>Фото предоставлено пресс-службой банка.</p>
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