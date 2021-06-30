Вопрос введения QR-кодов для вакцинированных рассматривают в Иркутской области

В правительстве области утверждают, что бизнес поддерживает меру.

Об этом во время прямого эфира 29 июня рассказала заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

«Мое отношение к этому неоднозначно – если Москва пошла на такие меры, то к этому были какие-то предпосылки. Как это будет работать на практике, время покажет. Пока у нас это не планируется», – сказала Анна Данилова.

По словам Валентины Вобликовой, бизнес выступает за введение QR-кодов. После ограничения групповых занятий на 28 дней представители фитнес-индустрии вышли с предложением о введении справки о наличии антител или прививки, говорит зампред.

«Этот вопрос сейчас рассматривается, не думаю, что он будет закрыт. Такая возможность существует. Для этого не нужны какие-то специальные устройства и каждый вакцинированный получает на госуслугах QR-код и может показать его с любого телефона. Представители бизнеса сами выходят с таким предложением», – отметила она.

В отличие от представителей фитнес-индустрии рестораторы меру не поддерживают.

– В отношении введения в иркутском общепите QR-кодов – приказать нам, конечно, могут, но как это технически реализовать? В Москве это сделать проще, потому что система была отлажена в прошлый локдаун, когда там уже вводили эту меру. В Иркутске ничего подобного не было, и по щелчку пальцев не сделаешь, – рассказал SIA.RU Павел Поляков, председатель Байкальской ассоциации рестораторов.

При введении кодов представитель индустрии видит только новые расходы на оборудование и нежелание правительства компенсировать потери от локдауна.

– При этом логика у всех ограничений сейчас такая: «Мы же вас не закрываем, локдаун никто не объявляет, работайте, только с ограничениями. А раз вы не закрыты – то и компенсация вам никакая не положена», – заключает Павел.

Напомним, что вход в заведения по QR-коду ввели в Москве с 23 июня. С владельцев концертных залов, стадионов и даже танцполов снимут ограничения, если те будут пускать посетителей только с QR-кодами. Новые запреты приведут к падению трафика в общепите на 85-90%, опасаются участники рынка.

С 29 июня по 26 июля в Иркутской области ввели ограничения в связи со сложной эпидситуацией – ограничена работа общепита, фитнес индустрии, запрещены массовые мероприятия Соответствующие изменения в Указ Губернатора №279 подписал глава региона Игорь Кобзев.