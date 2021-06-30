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Перевозчика из Шелехова оштрафовали на 1 млн рублей

Правоохранители выявили дачу взятки в 20 тыс. рублей одному из должностных лиц организации.

«Установлено, что в нарушение действующего законодательства в интересах одной из организаций занимающейся перевозкой граждан, уполномоченному лицу переданы денежные средства в размере 20 тыс. рублей за совершение последним действий, связанных с занимаемым им служебным положением», – сообщают в прокуратуре.  

В связи с этим организацию оштрафовали на 1 млн рублей и передали транспортные средства мировому суду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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