Перевозчика из Шелехова оштрафовали на 1 млн рублей

Правоохранители выявили дачу взятки в 20 тыс. рублей одному из должностных лиц организации.

«Установлено, что в нарушение действующего законодательства в интересах одной из организаций занимающейся перевозкой граждан, уполномоченному лицу переданы денежные средства в размере 20 тыс. рублей за совершение последним действий, связанных с занимаемым им служебным положением», – сообщают в прокуратуре.

В связи с этим организацию оштрафовали на 1 млн рублей и передали транспортные средства мировому суду.