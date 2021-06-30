«Иркутскэнергосбыт» расширил функции мобильного приложения

Теперь пользователи могут скачать платежные документы за последние три месяца, сообщают в администрации области.
Специалисты компании постоянно работают над расширением сервисов заочного обслуживания. Для удобства клиентов платежные документы теперь размещаются и хранятся в мобильном приложении за последние 3 расчетных периода.
Таким образом, можно просмотреть и сравнить перечень и объем оказанных услуг, суммы к оплате, информацию о показаниях приборов учета, а при необходимости сохранить платежные документы. Для корректной работы нового функционала рекомендуем обновить приложение.
Приложение «Иркутскэнергосбыт» – это своеобразный мобильный офис компании, вместе с новой услугой, клиентам по-прежнему доступны следующие функции:
- оплата коммунальных услуг;
- передача показаний приборов учета;
- возможность привязать несколько лицевых счетов;
- подключение SMS и e-mail информирования;
- настроить получение квитанции на электронную почту;
- направить обращение специалистам.