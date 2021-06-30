Обязательную вакцинацию в Иркутской области вводить не планируют

Она может стать обязательной, если такое решение примет главный санитарный врач России.

Об этом во время прямого эфира 29 июня рассказала заместитель председателя правительства региона Валентина Вобликова и первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова.

«Мы за добровольную вакцинацию и за сознательность людей. Мы рекомендуем и определяем те группы населения, которые желательно чтобы привились. Это все те, которые непосредственно работают с людьми. Это общепит, сфера обслуживания, педагоги, медработники, и социальная сфера. Мы призываем всех вакцинироваться добровольно», – сказала Анна Данилова.

Помимо этого, она сообщила, что главный санитарный врач страны может принять такое решение.

Напомним, что вчера в Иркутской области зафиксировали вспышку смертности от коронавируса. На 29 июня скончался от новой инфекции 21 человек. Ранее рост летальных исходов зафиксировали в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперты рассказали о причинах роста смертности в России.